Napoli-Granada è 1-1 all'intervallo: ora servono tre gol agli azzurri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli sblocca prestissimo il match contro il Granada, dopo due minuti e mezzo il gol arriva da un'azione personale di Piotr Zielinski, il polacco finta di calciare col destro, se la porta sul sinistro e batte Rui Silva. Ma gli spagnoli reagiscono e pareggiano al 25? allo stadio Maradona, assist dalla fascia destra e colpo di testa vincente di Montoro, che viene completamente dimenticato dalla difesa partenopea e batte Meret. Lorenzo Insigne su calcio di punizione da venticinque metri sfiora il 2-1, Rui Silva si fa trovare pronto e con un grande intervento manda il pallone in corner. Prima che Siebert mandi le due squadre a riposo arrivano due infortuni per gli andalusi: sia Gonalons che Neva accusano problemi muscolari, il tecnico Martinez ha sostituito il francese con Victor Ruiz. Per Neva si valuterà nell'intervallo. Si fa durissima per l'undici ...

