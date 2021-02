Napoli, Giuntoli: «Possiamo ribaltarla. Ecco come sta Osimhen» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima della sfida in Europa League contro il Granada. Le sue dichiarazioni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Granada. DIFESA A 3 – «Rientrava Koulibaly e voleva dare continuità agli altri due centrali. Abbiamo la possibilità di fare bene e di ribaltare il risultato». Osimhen – «Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Un po’ di riposo credo che gli possa far bene, rientrerà la prossima settimana». ESONERO GATTUSO – «Non ci sarà nulla, assolutamente». BILANCIO – «La società vuole tenere sempre d’occhio al bilancio, solidità e grande oculatezza. Questo ci ha portato ad essere sempre competitivi. Cerchiamo di tener duro». MERTENS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima della sfida in Europa League contro il Granada. Le sue dichiarazioni Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Granada. DIFESA A 3 – «Rientrava Koulibaly e voleva dare continuità agli altri due centrali. Abbiamo la possibilità di fare bene e di ribaltare il risultato».– «Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Un po’ di riposo credo che gli possa far bene, rientrerà la prossima settimana». ESONERO GATTUSO – «Non ci sarà nulla, assolutamente». BILANCIO – «La società vuole tenere sempre d’occhio al bilancio, solidità e grande oculatezza. Questo ci ha portato ad essere sempre competitivi. Cerchiamo di tener duro». MERTENS ...

