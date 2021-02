Milan, il vero ruolo di Leao e il flop Mandzukic (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milan a caccia di conferme dopo la brutta sconfitta nel derby. Tra conferme, scoperte e bocciature, Pioli potrebbe rispolverare Leao in maniera costante Prime problematiche per il Milan dopo il brutto ko rimediato nel derby contro il Milan. Pioli dovrà fare i conti con qualche problematica tattica e offensiva. Punto interrogativo su Mandzukic, fermo ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 febbraio 2021)a caccia di conferme dopo la brutta sconfitta nel derby. Tra conferme, scoperte e bocciature, Pioli potrebbe rispolverarein maniera costante Prime problematiche per ildopo il brutto ko rimediato nel derby contro il. Pioli dovrà fare i conti con qualche problematica tattica e offensiva. Punto interrogativo su, fermo ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sicilianodoc73 : RT @orahounbelnick: Ma perché c'è sta leggenda del Milan che si portò a +7 nel campionato 2011-12? È vero in parte, il Milan giocò in anti… - kl_gifs : @simostwt @musagete10 @notgiorgiab Sì vero. Se poi sei tifoso di una squadra come la Sampdoria per esempio...non pu… - orahounbelnick : Ma perché c'è sta leggenda del Milan che si portò a +7 nel campionato 2011-12? È vero in parte, il Milan giocò in… - TOSADORIDANIELA : RT @ApacheRossonero: Per i milanisti tastieristi new generationzzz,molte chiacchiere molto social poco tifo vero sarebbe stato uno scarpone… - generacomplotti : RT @Resenzatrono: @FdR__85 @fabbianorozzang voi il vs complesso di inferiorita' dovete riuscire a passarlo eh.. i poteri forti del nord v… -