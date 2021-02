Mercoledì 24 Febbraio 2021 – 299ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 25 febbraio 2021)Ora inizio: 09:32 Il Presidente del Senato Casellati ha ricordato l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo e l’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio ha riferito sui tragici fatti accaduti in Congo il 22. Dopo aver ricostruito la dinamica dell’agguato, il Ministro ha precisato che la Redemocratica del Congo è classificata dalla Farnesina in terza fascia di rischio, che l’ambasciata italiana (a differenza di quanto affermato dalla stampa) era dottata di due vetture blindate, che il capo missione aveva il potere di decidere i suoi spostamenti e il programma alimentare si svolge secondo il protocollo delle Nazioni Unite. Il Ministro degli esteri congolese ha ...