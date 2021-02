Meloni sul nuovo Dpcm: “Ma è normale che si continui a limitare così la vita delle persone?” (Di giovedì 25 febbraio 2021) In merito l’azione di governo in contrasto all’emergenza Covid, il ministro Speranza ha già ‘sigillato’ la Pasqua degli italiani, anticipando che restrizioni e misure non mancheranno anche all’interno dell’imminente Dpcm. In sostanza, Conte o non Conte, l’aria è sempre la stessa. Un annuncio, quello del ministro della Salute, ovviamente accolto con molta freddezza dagli italiani e, in particolare modo, da Giorgia Meloni, che in virtù del suo ruolo ufficiale di ‘opposizione’, non si è certo fatta sfuggire l’occasione. “Arriva Speranza e ci dice che il governo procederà per Dpcm, esattamente quello che mi pareva tutti ormai contestassimo della politica di Giuseppe Conte – ha tuonato la leader di Fdi intervento su Raiuno – Ma è normale che si proceda a limitare la vita ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) In merito l’azione di governo in contrasto all’emergenza Covid, il ministro Speranza ha già ‘sigillato’ la Pasqua degli italiani, anticipando che restrizioni e misure non mancheranno anche all’interno dell’imminente. In sostanza, Conte o non Conte, l’aria è sempre la stessa. Un annuncio, quello del ministro della Salute, ovviamente accolto con molta freddezza dagli italiani e, in particolare modo, da Giorgia, che in virtù del suo ruolo ufficiale di ‘opposizione’, non si è certo fatta sfuggire l’occasione. “Arriva Speranza e ci dice che il governo procederà per, esattamente quello che mi pareva tutti ormai contestassimo della politica di Giuseppe Conte – ha tuonato la leader di Fdi intervento su Raiuno – Ma èche si proceda ala...

