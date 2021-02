Martina Franca, raggirano 80enne all'uscita dalla Posta e gli rubano tutta la pensione (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato avvicinato e gli hanno portato via la pensione appena ritirata dall'ufficio Postale. Si chiamano furti con destrezza, e vittime privilegiate sono gli anziani. Vittima un 80enne ieri mattina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato avvicinato e gli hanno portato via laappena ritirata dall'ufficiole. Si chiamano furti con destrezza, e vittime privilegiate sono gli anziani. Vittima unieri mattina ...

LaGazzettaWeb : Martina Franca (Ta), raggirano 80enne all'uscita dalla Posta e gli rubano tutta la pensione - SalumiMartinaFr : 'il capocollo di Salumi Martina Franca vince per l'equilibrio. Raggiunge l'armonia tra le sensazioni al naso e al p… - ThinkCentre9 : RT @linkmotorsepoca: Citroen DS Special 1974 - € 13800 Citroen DSpecial 1974, veicolo pari al nuovo e sempre tagliandato, targa e documenti… - LPsoldier_91 : Non si può sentire che gli gnummareddi, sono gnocchetti toscani. Sono tipici nel sud Italia, ma in Puglia sono una… - AntonioRancati : RT @plasticfreeit: Super pulizia a Martina Franca. Guidati dal nostro referente Emanuele Semeraro, associati e volontari rimuovono dall’amb… -