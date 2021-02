Juventus | a Verona con tanti assenti

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Allenamento con il sole per la Juve, che si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione di-Juve. La trasferta diè imporssima e insidiosa: c’è da dare continuità alla vittoria ritrovata lunedì sera, c’è da non perdere distacco dalle prime in classifica. Seduta intensa, quindi, per la squadra, che ha lavorato su esercitazioni tattiche, si è concentrata sui possessi palla per concludere con la partitella. Pirlo deve fare i conti con l'infermeria perdove ci sono Chiellini, Bonucci e Cuadrado ai quali si è aggiunto Morata. Lo spagnolo continua a pagare i postumi del brutto virus che lo ha colpito un paio di settimane fa. Dietro alla febbre, ai problemi intestinali e alla spossatezza ci sarebbe il citomegalovirus, che non è grave ma può variare per intensità e ...