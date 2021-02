Il vescovo congolese: 'Se uccidono un ambasciatore immaginate che accade nei villaggi...' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una situazione difficile quella che sta vivendo il Congo, un paese in mano alle milizie militari. Il vescovo di Uvira (Sud Kivu) in Repubblica democratica del Congo, Sebastien - Joseph Muyengo, ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una situazione difficile quella che sta vivendo il Congo, un paese in mano alle milizie militari. Ildi Uvira (Sud Kivu) in Repubblica democratica del Congo, Sebastien - Joseph Muyengo, ha ...

Il lavoro dei diplomatici nei Paesi ad alto rischio Ricordo, in particolare, la Messa celebrata nei pressi di Ruhundu da un vescovo congolese, coadiuvato da alcuni sacerdoti italiani colà in missione, alla quale partecipò la popolazione locale, misera ...

Attacco in Congo, il nunzio Balestrero: “Piango l’amico Attanasio” Il nunzio prega affinché il sacrificio di Attanasio e Iacovacci “aiuti a tenere accesi i fari della comunità internazionale su questa Regione, dove la morte e il dolore, purtroppo, restano di casa” ...

