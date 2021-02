I dubbi sul piano vaccini Bertolaso-Moratti in Lombardia. Il virologo Broccolo: «Finire a giugno? I numeri dicono che è impossibile» – L’intervista (Di giovedì 25 febbraio 2021) La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Lombardia durerà non più di sei mesi. Ne è certa la neoassessora regionale al Welfare Letizia Moratti che ha presentato il nuovo piano regionale sui vaccini, così come Guido Bertolaso, che la scadenza di giugno l’aveva già fissata non appena proprio Moratti lo aveva richiamato a gestire la pandemia dopo aver già affiancato l’ex assessore Giulio Gallera nelle prime fasi della pandemia. Il progetto lombardo è ambizioso, a partire dal metodo che si rifà al modello britannico: una sola dose di vaccino a più persone da subito, con tempi allungati fino a sei mesi per chi ha già superato la malattia. I dubbi però secondo il virologo Francesco Broccolo non sono pochi. A ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus indurerà non più di sei mesi. Ne è certa la neoassessora regionale al Welfare Letiziache ha presentato il nuovoregionale sui, così come Guido, che la scadenza dil’aveva già fissata non appena propriolo aveva richiamato a gestire la pandemia dopo aver già affiancato l’ex assessore Giulio Gallera nelle prime fasi della pandemia. Il progetto lombardo è ambizioso, a partire dal metodo che si rifà al modello britannico: una sola dose di vaccino a più persone da subito, con tempi allungati fino a sei mesi per chi ha già superato la malattia. Iperò secondo ilFrancesconon sono pochi. A ...

