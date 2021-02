Grosjean IndyCar: primo contatto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prima uscita per Romain Grosjean in IndyCar. Ieri al Barber Motorsports Park il pilota franco svizzero ha effettuato i suoi primi giri al volante della Dallara Honda che guiderà quest’anno, parzialmente, nella serie americana. Un paio di sessioni, al mattino e al pomeriggio, per raccogliere le impressioni di una vettura tanto diversa dalle monoposto che ha guidato in F1. Si tratta, inoltre, della sua prima uscita in pista dopo il terribile incidente del Barhain, di cui ancora porta addosso le cicatrici. Ma andiamo ad ascoltare le sue impressioni. GP Barhain, grave incidente per Grosjean Cosa ha detto Grosjean del suo test in IndyCar? Sul sito ufficiale della serie, Romain Grosjean ha parlato delle sue prime impressioni al volante della Dallara Honda. “Sono molto contento“, è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prima uscita per Romainin. Ieri al Barber Motorsports Park il pilota franco svizzero ha effettuato i suoi primi giri al volante della Dallara Honda che guiderà quest’anno, parzialmente, nella serie americana. Un paio di sessioni, al mattino e al pomeriggio, per raccogliere le impressioni di una vettura tanto diversa dalle monoposto che ha guidato in F1. Si tratta, inoltre, della sua prima uscita in pista dopo il terribile incidente del Barhain, di cui ancora porta addosso le cicatrici. Ma andiamo ad ascoltare le sue impressioni. GP Barhain, grave incidente perCosa ha dettodel suo test in? Sul sito ufficiale della serie, Romainha parlato delle sue prime impressioni al volante della Dallara Honda. “Sono molto contento“, è ...

EstebBeltramino : Grosjean è tornato in pista in IndyCar: 'Mi sono sentito come a casa. Paura? Macché' #motori #automobilismo - gponedotcom : Grosjean batte Marquez ed è già in pista dopo il terribile incidente: L'ex pilota di Formula 1, uscito con le mani… - LiveGPit : #IndyCar Romain Grosjean torna in pista nei test al Barber Motorsports Park Di @IamLucaColombo - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: IndyCar | L'ingegnere di Grosjean parla del suo primo test in Indy. #F1inGenerale - F1inGenerale_ : IndyCar | L'ingegnere di Grosjean parla del suo primo test in Indy. #F1inGenerale -