GF Vip | Giacomo Urtis la dice tutta | “Tommaso Zorzi alla fine non vincerà”

infoitinterno : Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis? 'Frequenta un ospite di Barbara d'Urso' - NotLad98589835 : Il mio sogno è essere assunto da @giacomourtis come fotografo e fare le foto ai VIP che ritocca (giacomo se vuoi t… - aykaakay : RT @_bloodmoon__: 'Tra poco devo fare quel cavolo di gf vip party' GIACOMO PIENO PIÙ DI NOI CHE NON VEDE L'ORA CHE TUTTO QUESTO FINISCA??… - Bea42738111 : RT @_bloodmoon__: 'Tra poco devo fare quel cavolo di gf vip party' GIACOMO PIENO PIÙ DI NOI CHE NON VEDE L'ORA CHE TUTTO QUESTO FINISCA??… - MaryPayne9444 : RT @_bloodmoon__: 'Tra poco devo fare quel cavolo di gf vip party' GIACOMO PIENO PIÙ DI NOI CHE NON VEDE L'ORA CHE TUTTO QUESTO FINISCA??… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

Liberoquotidiano.it

Urtis fa una confessione intima su Tommaso Zorzi al Grande Fratello: 'Tanta roba' OggiUrtis ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale Nuovo per esprimere la sua opinione su alcuni concorrenti del GFche ha avuto modo di ...Il chirurgo deifa una rivelazione intima sull'influencer milanese e poi svela che non sarà lui ad aggiudicarsi il titolo di ...Ma torniamo a Giacomo Urtis e le sue parole su Tommaso Zorzi… GF Vip, Giacomo Urtis e le sue previsioni sul vincitore del reality: tenetevi forte, per lui Tommaso Zorzi non vincerà Giacomo ...You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. Insomma con la finale ormai alle porte gli animi si stanno scaldando e non s ...