Genova | folla e poche distanze al concorso per operatori socio-sanitari | migliaia di persone per 274 posti – Video

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A partire dalla primissime ore del mattino oltre 5milasi sono presentate questa mattina all’Rds Stadium diSampierdarena e ai Magazzini del Cotone del Porto Antico per la preselezione che porterà a 2.600 il numero dei candidati per i 274da operatoreo previsti dal bando indetto dall’aziendaa ligure Alisa. Lo scaglionamento degli orari di ingresso ha limitato lama non ha azzerato le polemiche per gli assembramenti che si sono inevitabilmente creati all’ingresso delle strutture, con centinaia diammassate in lunghe code. In 5.896 si sono candidati per il posto pubblico e oltre alle due sedi di esame Alisa ha previsto anche una divisione in due distinte selezioni divise tra mattina e ...