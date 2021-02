Emma Watson lascia il cinema? Hermione Granger pronta a ritirarsi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emma Watson lascia il cinema, l’ex bambina prodigio che ha vestito i panni della maghetta più intelligente di sempre, Hermione Granger, sembra pronta a lasciare le scene. Emma Watson (Fonte foto: Getty Images)Il Daily Mail UK ha lanciato una vera e propria bomba, sembra che Emma abbia deciso di ritirarsi dalle scene. L’amata attrice inglese non ha mai nascosto la sua insofferenza verso l’incredibile popolarità che l’ha travolta quando aveva solo 11 anni. Sembrerebbe che l’ex maghetta di Hogwarts abbia deciso di ritirarsi per dedicarsi al suo nuovo fidanzato Leo Robinton. I due sembrano essere una coppia da circa un anno, tuttavia su di lui non sono ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)il, l’ex bambina prodigio che ha vestito i panni della maghetta più intelligente di sempre,, sembrare le scene.(Fonte foto: Getty Images)Il Daily Mail UK ha lanciato una vera e propria bomba, sembra cheabbia deciso didalle scene. L’amata attrice inglese non ha mai nascosto la sua insofferenza verso l’incredibile popolarità che l’ha travolta quando aveva solo 11 anni. Sembrerebbe che l’ex maghetta di Hogwarts abbia deciso diper dedicarsi al suo nuovo fidanzato Leo Robinton. I due sembrano essere una coppia da circa un anno, tuttavia su di lui non sono ...

friccicarella1 : in che senso la mia attrice preferita si ritira? Cioè io non vedrò più Emma Watson recitare in nuovi film? Sto per piangere - Dalandan_01 : ?? Emma Watson - Princess Belle - Hermione - hhcmetcwn : emma watson che? ???????? si ritira? - yetggukk : ma emma watson che ha deciso di non recitare più- - nctaemhes : emma watson non reciterà più? ?? non so se è vero ma spero faccia solo quel che la fa stare meglio -