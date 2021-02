Covid, sono 19.886 i nuovi contagi. Le vittime 308 (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 19.886 su 353.704 test tra molecolari e antigenici effettuati. Ancora tanti i decessi: sono 308. Il tasso di positività sale al 5,6%. Ieri i contagi sono stati 16.424 per 340.247 tamponi e 318 morti. IN AUMENTO TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI: +11 E +40 Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 19.886 su 353.704 test tra molecolari e antigenici effettuati. Ancora tanti i decessi: sono 308. Il tasso di positività sale al 5,6%. Ieri i contagi sono stati 16.424 per 340.247 tamponi e 318 morti. IN AUMENTO TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI: +11 E +40

matteosalvinimi : Per rimediare ad errori e ritardi di altri, i ministri della Lega sono al lavoro per produrre i farmaci anti-Covid… - ladyonorato : Questi non sono decessi dovuti al Covid, ma al tradimento dei cittadini da parte dello Stato. VERGOGNA!!! - stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - Agenzia_Dire : Crescono il tasso di positività, i contagi e i ricoveri in terapia intensiva: i dati odierni sull'andamento dell'ep… - an12frnc : RT @Agenzia_Ansa: Sono 353.704 i test (molecolari e antigenici) per il #Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positiv… -