Covid, le regioni verso il cambio colore: 4 in zona rossa e 4 in zona arancione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le varianti del coronavirus continuano a preoccupare medici e virologi. Oggi gli esperti del Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico si riuniranno per fare il punto sulla situazione epidemiologica nel Paese. Tra qualche giorno poi la Cabina di regia pubblicherà il monitoraggio settimanale in base al quale alcune regioni potrebbero poi finire in area rossa o arancione. E nel frattempo i governatori continuano a chiedere al governo di semplificare i parametri in base al quale vengono effettuate aperture e chiusure. L'ultimo monitoraggio dell'Iss mostra un indice Rt in aumento in gran parte del territorio. Ad alto rischio troviamo l'Umbria, ma diverse altre regioni presentano una classificazione di rischio moderata, ma con alta probabilità di progressione: si tratta di Abruzzo, Emilia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le varianti del coronavirus continuano a preoccupare medici e virologi. Oggi gli esperti del Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico si riuniranno per fare il punto sulla situazione epidemiologica nel Paese. Tra qualche giorno poi la Cabina di regia pubblicherà il monitoraggio settimanale in base al quale alcunepotrebbero poi finire in area. E nel frattempo i governatori continuano a chiedere al governo di semplificare i parametri in base al quale vengono effettuate aperture e chiusure. L'ultimo monitoraggio dell'Iss mostra un indice Rt in aumento in gran parte del territorio. Ad alto rischio troviamo l'Umbria, ma diverse altrepresentano una classificazione di rischio moderata, ma con alta probabilità di progressione: si tratta di Abruzzo, Emilia ...

borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - GigiPadovani : Covid, Gimbe: «Vaccinato meno del 3% degli over 80. Aumentano i contagi (+10%) per le varianti»… - MediasetTgcom24 : Covid, sale il numero delle Regioni con intensive oltre soglia: sono 8 #covid - Marilenapas : RT @QSanit: #Covid. @Gimbe: “Nuovi casi aumentano del 10% e le Regioni vanno in ordine sparso sui #vaccini” #Sanità - musto_mario : Al conflitto tra #Stato e #Regioni sulla #Sanità che è venuto fuori con maggior forza con il Covid, lo stato deve… -