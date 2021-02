Coronavirus: Ucraina, +40% nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Ucraina ha registrato un incremento di quasi il 40% di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore a quota 8.147, il livello giornaliero più alto da metà gennaio. Lo ha reso noto il ministero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'ha registrato un incremento di quasi il 40% didinelle ultime 24 ore a quota 8.147, il livello giornaliero più alto da metà gennaio. Lo ha reso noto il ministero ...

Miti_Vigliero : Coronavirus: Ucraina, +40% nuovi casi in 24 ore Ieri raggiunto il livello giornaliero più alto da metà gennaio- Ul… - CorriereQ : Coronavirus: Ucraina, +40% nuovi casi in 24 ore - condorbox : Coronavirus: Ucraina, +40% nuovi casi in 24 ore #news - giornaleradiofm : Coronavirus: Ucraina, 40% nuovi casi in 24 ore: (ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'Ucraina ha registrato un incremento di qu… - iconanews : Coronavirus: Ucraina, +40% nuovi casi in 24 ore -