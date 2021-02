Coronavirus, Draghi cambia strategia sui vaccini: dare prime dosi a tutti, solo dopo i richiami (Di giovedì 25 febbraio 2021) cambia la strategia. Il premier Mario Draghi indica la strada: «dare la priorità alle prime dosi» per accelerare ed imprimere definitivamente una svolta al Piano vaccini. L'obiettivo è di inoculare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 febbraio 2021)la. Il premier Marioindica la strada: «la priorità alle» per accelerare ed imre definitivamente una svolta al Piano. L'obiettivo è di inoculare...

