Consulente medico UEFA: «EURO 2020 si disputerà» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Parole rassicuranti per gli appassionati quelle pronunciate dal dr. Daniel Koch, Consulente medico per EURO 2020. Ai microfoni di Reuters, il medico svizzero ha affermato: «Non c’è alcuna possibilità che EURO 2020 non si giochi. Non c’è uno scenario peggiore, vi sono scenari realisti e scenari migliori». La UEFA aveva chiesto alle 12 nazioni ospitanti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Parole rassicuranti per gli appassionati quelle pronunciate dal dr. Daniel Koch,per. Ai microfoni di Reuters, ilsvizzero ha affermato: «Non c’è alcuna possibilità chenon si giochi. Non c’è uno scenario peggiore, vi sono scenari realisti e scenari migliori». Laaveva chiesto alle 12 nazioni ospitanti L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Consulente medico UEFA: «EURO 2020 si disputerà»: Parole rassicuranti per gli appassionati que… - caremani : RT @CalcioFinanza: Consulente medico #UEFA: «Nessun rinvio, #EURO2020 si disputerà» - CalcioFinanza : Consulente medico #UEFA: «Nessun rinvio, #EURO2020 si disputerà» - Meira85253235 : Fauci, che è il principale consulente medico di Biden. Indossare la maschera è fondamentale per rallentare la diffu… - Matteo0923 : RT @InessaArmand10: 'Il confinamento funziona ma esploderanno nuovi casi... ' ?? Il problema è politico, non medico -