Capito, Massimo Giletti? Soldi, "in mano ha un impero": ecco i dettagli, le roboanti scoperte dalla visura catastale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il patrimonio di Massimo Giletti ai "raggi X". A indagare su possedimenti e proprietà del conduttore di Non è l'Arena ci pensa Il Tempo, il quotidiano Capitolino diretto da Franco Bechis, che nota un curioso dettaglio: il volto di La7, a lungo corteggiato e tirato per la giacchetta dal centrodestra per fare il sindaco di Roma, in verità ha l'epicentro dei suoi affari in Piemonte. E, in effetti, non poteva essere altrimenti, essendo lui piemontese, nato proprio nel capoluogo, Torino. Ma tant'è, è comunque interessante come Il Tempo riveli che Giletti disponde di un vero e proprio piccolo impero immobiliare (e non solo). Secondo quanto si legge sul quotidiano, "da una visura catastale aggiornata, risulta proprietario di quattro abitazioni 'di tipo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il patrimonio diai "raggi X". A indagare su possedimenti e proprietà del conduttore di Non è l'Arena ci pensa Il Tempo, il quotidianolino diretto da Franco Bechis, che nota un curiosoo: il volto di La7, a lungo corteggiato e tirato per la giacchetta dal centrodestra per fare il sindaco di Roma, in verità ha l'epicentro dei suoi affari in Piemonte. E, in effetti, non poteva essere altrimenti, essendo lui piemontese, nato proprio nel capoluogo, Torino. Ma tant'è, è comunque interessante come Il Tempo riveli chedisponde di un vero e proprio piccoloimmobiliare (e non solo). Secondo quanto si legge sul quotidiano, "da unaaggiornata, risulta proprietario di quattro abitazioni 'di tipo ...

RaimondoSecci : @enricomazzoleni @MarzianoAnsioso È un complesso nostro, non l'ho mai capito. Cosa vuol dire 'Europeo'? Come se ci… - MoniBerny : RT @Fabiola08034795: Mi spiegate perché un loro post così fa 45 like e 21 retweet e a noi il massimo so 3 like? FORSE NON AVETE CAPITO LA G… - MCMC00MC : @shiwasekitai Tu ridi ma dovresti piangere perché massimo giannini ha detto una cosa diversa che evidentemente non… - GandalfRosso : @ciencio_tpw @francescoviv @mikytooday1 @Valenti07388668 @CorvinoSantino @breveinutile @nio_fivestars @aralia_a… - ciencio_tpw : @GandalfRosso @francescoviv @mikytooday1 @Valenti07388668 @CorvinoSantino @breveinutile @nio_fivestars @aralia_a… -