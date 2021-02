6 alunni positivi | altri 15 in quarantena con 17 docenti | chiuse tre sedi del Virtuoso

(Di giovedì 25 febbraio 2021) di Monica De Santis Tornano ad aumentare ia Salerno città. 62 quelli registrati nella giornata di martedì e si continuano a riscontrare anche casi covid tra. Nella giornata di ieri a seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio, dellatà al Covid di alcunidell’Istituto Professionale Roberto, anche in considerazione dell’obbligo dicui sono sottoposti diversistudenti e numerosi, sentita l’Asl il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico da domani, giovedì 25 febbraio, e per i successivi 14 giorni (fino al prossimo 10 marzo). Nello specifico sono risultati ...

...dalla Asl confermano il trend che si registra dalla scorsa settimana e che vede crescere i... è accaduto all'istituto Merlini di Viterbo, dove risultano al momento contagiati 5e una ...alcunidell' Istituto Professionale Roberto Virtuoso di Salerno . Anche in considerazione dell'obbligo di quarantena cui sono sottoposti diversi altri studenti e numerosi docenti, il ...Alunni, personale scolastico e docenti della scuola sono risultati positivi al Covid-19 nelle scorse ore.Si tratta di un provvedimento precauzionale, che prevede ovviamente la messa in quarantena di ...Rimarrà serrata per due settimane. Nel Comune sono 28 le classi in isolamento: dato più alto di tutta la provincia di Ancona. Preoccupa tutta la Vallesina ...