Zack Snyder's Justice League: svelata l'identità dell'attore che sorprenderà i fan con un cameo sul finale? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'identità dell'attore coinvolto nel "cameo sorprendente" girato per il finale di Zack Snyder's Justice League sembra sia stata svelata. Zack Snyder's Justice League conterrà sul finale un cameo che, secondo un articolo di Vanity Fair, dovrebbe sorprendere i fan e online sono state avanzate delle ipotesi riguardanti l'identità dell'eroe che entrerà in scena. Il messaggio su Twitter con cui Ryan Reynolds smentiva un suo coinvolgimento nella nuova versione del film sembra abbia fatto escludere un'apparizione di Lanterna Verde, mentre nuove indiscrezioni sembrano aver ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'coinvolto nel "sorprendente" girato per ildi'ssembra sia stata'sconterrà sulunche, secondo un articolo di Vanity Fair, dovrebbe sorprendere i fan e online sono state avanzatee ipotesi riguardanti l''eroe che entrerà in scena. Il messaggio su Twitter con cui Ryan Reynolds smentiva un suo coinvolgimento nella nuova versione del film sembra abbia fatto escludere un'apparizione di Lanterna Verde, mentre nuove indiscrezioni sembrano aver ...

