Your Honor: Bryan Cranston è un giudice disposto a tutto per proteggere suo figlio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Your Honor - Sky Atlantic Un autorevole giudice di New Orleans disposto a tutto pur di proteggere il figlio coinvolto in un rovinoso incidente stradale in cui è morto l’erede di un boss. Da stasera alle 21.15, i telespettatori di Sky Atlantic potranno assistere a Your Honor, la serie tv americana con protagonista Bryan Cranston. Ideata da Peter Moffat, la produzione è andata in onda negli Stati Uniti su Showtime ed è un adattamento dell’israeliana Kvodo. Your Honor: trama e anticipazioni Nel corso dei dieci episodi, il pubblico troverà Cranston nei panni di Michael Desiato, un autorevole giudice trasferitosi a New Orleans, con il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021)- Sky Atlantic Un autorevoledi New Orleanspur diilcoinvolto in un rovinoso incidente stradale in cui è morto l’erede di un boss. Da stasera alle 21.15, i telespettatori di Sky Atlantic potranno assistere a, la serie tv americana con protagonista. Ideata da Peter Moffat, la produzione è andata in onda negli Stati Uniti su Showtime ed è un adattamento dell’israeliana Kvodo.: trama e anticipazioni Nel corso dei dieci episodi, il pubblico troverànei panni di Michael Desiato, un autorevoletrasferitosi a New Orleans, con il ...

MauroDeMarco : I primi minuti di Your Honor, la serie nuova con Bryan Cranston, mi hanno spezzato in due. - la_testata : Your Honor: etica e genitorialità in guerra su Sky ?????? - MashableItalia : #YourHonor , Bryan Cranston torna con una serie crime che vi terrà sul filo del rasoio fino all’ultimo episodio - aderenzis1 : 'Your Honor', Bryan Cranston e l'intreccio fatale tra gangster e famiglia - statodelsud : Your Honor, stasera i primi due episodi della serie tv: le anticipazioni. FOTO -