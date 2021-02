Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 10.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA SIAMO IN LOCALITA’ CIVITA CASTELLANA TRA LE LOCALITA’ DI SASSACCI E BORGHETTO UN ALTRO INCIDENTE SUL A1FIRENZE PROVOCA CODE IN DIREZIONE FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO PASSIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA REGOLARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TIBURTINA NELLA CAPITALE NUMEROSI I CANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO DISAGI ALLASULLA VIA TRIONFALE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CAUSANO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI NUOVAMENTE CAUSA LAVORI SI ...