Venezia è sempre più 'cinese', quasi raddoppiate le imprese in 10 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (AGI) Che Venezia sia sempre più in mano ad imprenditori cinesi è un adagio che da anni ormai ogni Veneziano ripete e sente ripetere. Ma quanto in che misura questa 'avanzata' si è manifestata? L'AGI ha analizzato i numeri delle imprese dell'ultimo decennio (2010-2020) per capire la portata del 'fenomeno'. Il quadro che emerge dai dati sulle imprese registrate alla Camera di Commercio di Venezia non lascia spazio a dubbi: in dieci anni il numero degli imprenditori cinesi è passato dai 528 del 2010 ai 968 del 2020 facendo registrare un +83% (+440). Le aziende italiane fanno registrare un -13% Al contrario, le imprese gestite da italiani sono calate dalle 34.325 del 2010 alle 29.613 del 2020 (-4.712) pari ad un -13%. Una robusta impennata, quindi, contro un calo ...

