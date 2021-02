Uomini e Donne, segnalazione sospetta su Roberto, Gianni Sperti non gli crede: “Hai il cappotto grigio?” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non ero io, questa persona deve farsi vedere. Sono andato a prendere i cornetti alle 9.00, non sono andato andato a fare aperitivo. È il bar più famoso di Catania, mi avrebbero visto anche altri, come ha fatto solo questa ragazza e nessun altro? hai un cappotto grigio Io e mia mamma seguiamo la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non ero io, questa persona deve farsi vedere. Sono andato a prendere i cornetti alle 9.00, non sono andato andato a fare aperitivo. È il bar più famoso di Catania, mi avrebbero visto anche altri, come ha fatto solo questa ragazza e nessun altro? hai unIo e mia mamma seguiamo la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - nkiP___ : RT @_honeyclouds8: raga parliamoci chiaro, questa segnalazione non vale un cazzo perché lei non ci ha messo la faccia e non ha né foto né a… - _honeyclouds8 : raga parliamoci chiaro, questa segnalazione non vale un cazzo perché lei non ci ha messo la faccia e non ha né foto… -