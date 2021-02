Uomini e Donne: arriva una segnalazione su Roberto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad aprire la punata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, sono stati Roberto e Patrizia. In particolare sul cavaliere è arrivata in studio un'importante segnalazione di una persona che è voluta rimanere anonima. Secondo quanto riferito, Roberto è stato visto in un bar di Catania una domenica mattina in compagnia di un'altra donna che non fa parte del dating show di Canale 5. La segnalazione su Roberto a Uomini e Donne Nello studio di Uomini e Donne si è scatenata anche oggi la polemica. I protagonisti sono questa volta Roberto e Patrizia del Trono Over. I due sono stati fatti accomodare al centro dello studio per parlare della loro frequentazione che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ad aprire la punata didi oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, sono statie Patrizia. In particolare sul cavaliere èta in studio un'importantedi una persona che è voluta rimanere anonima. Secondo quanto riferito,è stato visto in un bar di Catania una domenica mattina in compagnia di un'altra donna che non fa parte del dating show di Canale 5. LasuNello studio disi è scatenata anche oggi la polemica. I protagonisti sono questa voltae Patrizia del Trono Over. I due sono stati fatti accomodare al centro dello studio per parlare della loro frequentazione che ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - labaronss : @lanoiachescrive @acidula_ La stessa donna che disse testuali parole: “Io non li capisco quelli che prima amano gl… - thepeopleu : Gianni prima di prendere la residenza presso gli studi di Uomini e Donne ha avuto il tempo tempo fare LA STORIA di… -