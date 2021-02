Ufficiale | Athletic Club | Raul Garcia rinnova fino al 2022

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, l’Athelticha annunciato il rinnovo del contratto di uno dei suoi senatori e giocatori più rappresentativi:, che veste la maglia delbasco dal 2015. Il 34enne ha firmatoal 30 giugno, con opzione per un’altra stagione che verrà esercitata in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Raúl García renueva hasta, con opción a otra temporada más en función de una serie de objetivos. Todos los detalles #RaúlGarcía(@) February 24, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

