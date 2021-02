Tutti pazzi per Draghi, ma già a giugno i partiti potrebbero voltargli le spalle (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È davvero impressionante l’unanimità di apprezzamenti che accompagnano i primi giorni di Mario Draghi alla guida del Governo. A sostenerlo c’è una maggioranza schiacciante in Parlamento (anche se Mario Monti ottenne un voto di fiducia persino più largo), sommata a un consenso davvero plebiscitario nel Paese, dalla stampa all’opinione pubblica. Il futuro sembra radioso per il nuovo capo del governo, che, grazie alle capacità gestionali che gli vengono riconosciute in tutto il mondo e agli straordinari strumenti messi a disposizione dal Next Generation EU, ha la concreta chance di essere protagonista del rilancio del Paese. E se tutto andasse secondo auspici, la sua collocazione a Palazzo Chigi sarebbe davvero una camera con vista sul Quirinale, come da tempo si dice nei palazzi del potere. Tuttavia, proprio la prossima conclusione del mandato di Sergio Mattarella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È davvero impressionante l’unanimità di apprezzamenti che accompagnano i primi giorni di Marioalla guida del Governo. A sostenerlo c’è una maggioranza schiacciante in Parlamento (anche se Mario Monti ottenne un voto di fiducia persino più largo), sommata a un consenso davvero plebiscitario nel Paese, dalla stampa all’opinione pubblica. Il futuro sembra radioso per il nuovo capo del governo, che, grazie alle capacità gestionali che gli vengono riconosciute in tutto il mondo e agli straordinari strumenti messi a disposizione dal Next Generation EU, ha la concreta chance di essere protagonista del rilancio del Paese. E se tutto andasse secondo auspici, la sua collocazione a Palazzo Chigi sarebbe davvero una camera con vista sul Quirinale, come da tempo si dice nei palazzi del potere. Tuttavia, proprio la prossima conclusione del mandato di Sergio Mattarella ...

