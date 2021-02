Tamponi rapidi a Campo Genova: domani si conclude la prima fase (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’Amministrazione Comunale comunicano che domani, giovedì 25 febbraio 2021, si concluderà la prima fase della somministrazione dei Tamponi antigenici per Covid-19 presso il Covid Center di Campo Genova. Le scorte dei test rapidi sono in fase di ultimazione e, in attesa del nuovo ordinativo, le attività verranno sospese per qualche giorno. domani, quindi, ultimo giorno per poter effettuare lo screening: sarà possibile recarsi al Drive-in di Campo Genova dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 15:45. Le modalità per accedere ai test sono sempre le stesse: essere residente ad Avellino o svolgere attività lavorativa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’Amministrazione Comunale comunicano che, giovedì 25 febbraio 2021, sirà ladella somministrazione deiantigenici per Covid-19 presso il Covid Center di. Le scorte dei testsono indi ultimazione e, in attesa del nuovo ordinativo, le attività verranno sospese per qualche giorno., quindi, ultimo giorno per poter effettuare lo screening: sarà possibile recarsi al Drive-in didalle 9:00 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 15:45. Le modalità per accedere ai test sono sempre le stesse: essere residente ad Avellino o svolgere attività lavorativa ...

