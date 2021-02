Sul numero di marzo - Autoscuole, tempi lunghi per gli esami: fino a un anno per avere la patente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In alcune città italiane può essere necessario anche un anno per ottenere la patente: è il risultato di un'inchiesta pubblicata sul numero di marzo di Quattroruote, basata sui tempi di attesa per gli esami di teoria e di guida nelle principali province, realizzata in collaborazione con l'Unasca, l'associazione delle Autoscuole. La situazione è dovuta ai lunghi tempi di attesa per l'effettuazione degli esami che si registrano in molte località. Per quanto riguarda le prove di teoria, infatti, dalla prenotazione, effettuata dall'autoscuola nel momento in cui ritiene idoneo il candidato, allo svolgimento del test possono passare 130 giorni a Parma, 120 a Piacenza, 110 a Torino, 100 a Firenze e Milano, 90 a Bologna. A ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In alcune città italiane può essere necessario anche unper ottenere la: è il risultato di un'inchiesta pubblicata suldidi Quattroruote, basata suidi attesa per glidi teoria e di guida nelle principali province, realizzata in collaborazione con l'Unasca, l'associazione delle. La situazione è dovuta aidi attesa per l'effettuazione degliche si registrano in molte località. Per quanto riguarda le prove di teoria, infatti, dalla prenotazione, effettuata dall'autoscuola nel momento in cui ritiene idoneo il candidato, allo svolgimento del test possono passare 130 giorni a Parma, 120 a Piacenza, 110 a Torino, 100 a Firenze e Milano, 90 a Bologna. A ...

VanityFairIt : È dedicata alla storia della cantante Noemi la copertina del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola dal 24 febbrai… - tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - ___xscd : RT @MonicaR09570209: #incidentisullavoro nel nuorese. Operaio in gravissime condizioni. Urge ripubblicare in prima pagina il numero inciden… - _legaleye_ : Grazie a @LCPublishing_MI per l'intervista sul nuovo numero di MAG! ? - cisko7311 : @PinoWarren Tesla sul mercato vale piu di Toyota! Vai a leggere il numero di auto vendute... Tesla capitalizza piu… -