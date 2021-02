“Sei una pezzente”, offese ed insulti per la Capriotti: tutta colpa di un vestito (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti con la bocca aperta, per le dinamiche interne ma non solo. Andrea Zenga ha lasciato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che prima aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha de Grenet e Stefania Orlando. La modello brasiliana Dayane, inoltre, ha confessato che quello tra lei Rosalinda era amore, non amicizia. Ha parlato delle esperienze con entrambi i sessi. Ma, la decisione che ha lasciato tutti i vip a bocca aperta è stata quella della modella che ha deciso di nominare al televoto proprio la Cannavò. LEGGI ANCHE => Il “bacio di Giuda” di Dayane Mello Tommaso Zorsi ha subito criticato la scelta di Dayane, accusandola di essere incoerente e una grandissima stratega. Ma quello che ha fatto parlare è la scelta ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti con la bocca aperta, per le dinamiche interne ma non solo. Andrea Zenga ha lasciato la casa e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che prima aveva fatto una sorta di coming out. Il figlio di Walter Zenga ha perso la sfida al televoto contro Samantha de Grenet e Stefania Orlando. La modello brasiliana Dayane, inoltre, ha confessato che quello tra lei Rosalinda era amore, non amicizia. Ha parlato delle esperienze con entrambi i sessi. Ma, la decisione che ha lasciato tutti i vip a bocca aperta è stata quella della modella che ha deciso di nominare al televoto proprio la Cannavò. LEGGI ANCHE => Il “bacio di Giuda” di Dayane Mello Tommaso Zorsi ha subito criticato la scelta di Dayane, accusandola di essere incoerente e una grandissima stratega. Ma quello che ha fatto parlare è la scelta ...

N_DeGirolamo : Gli ossessionati non cambiamo mai mestiere, anche se sei tu a cambiarlo. Dalla politica alla tv hanno una sola paro… - emergenzavvf : ?? L'applicazione che ti salva la vita! 1??1??2???????? Contattandoci con l'app Where Are U sapremo subito dove sei e d… - Frances32035178 : RT @rosmellogfvip: day sei una bimba sottona ?? #exrosmello - sparklegogh : che fare se un ragazzo ha fatto palesemente la regola dei 3 giorni e ti dice che gli sei mancata?... io non so che… - holalodociao : RT @quellahorny: pov: sei una persona gelosa -

Ultime Notizie dalla rete : Sei una Di Maio riferisce in Parlamento: 'Onu apra un'inchiesta ...15 all'altezza del villaggio di Kanya Mahoro, nei pressi di una località chiamata "Tre Antenne". Il ... Il Governatore del Nord - Kivu ha confermato che i sei assalitori, dopo aver sparato colpi in aria ...

Cosmo Jarvis, l'eterno fascino del carisma tormentato A chi o cosa ti sei ispirato, se hai avuto dei modelli? La tua performance ha qualcosa di molto ... o che continua a farlo? Non ci ho mai pensato, anche se è una domanda interessante. Come attore sento ...

Palermo, contro le rivali playoff sei una... lumaca Calcio Rosanero Arrivano i bus mangia-smog: vanno a metano e catturano le Pm10 La sperimentazione ad Ancona e Jesi, dove in tre mesi i PurifyGo ripuliranno dalle polveri sottili 4,2 miliardi di litri d’aria, pari a quella contenuta ...

Milano-Cagliari: silenzio, si vola Viaggiare durante la pandemia non solo è più raro (oltrechè proibito a meno di poche situazioni consentite): è diverso. Ogni cosa nota è cambiata. Procedure, odori e persino rumori. In aereo per tutta ...

...15 all'altezza del villaggio di Kanya Mahoro, nei pressi dilocalità chiamata "Tre Antenne". Il ... Il Governatore del Nord - Kivu ha confermato che iassalitori, dopo aver sparato colpi in aria ...A chi o cosa tiispirato, se hai avuto dei modelli? La tua performance ha qualcosa di molto ... o che continua a farlo? Non ci ho mai pensato, anche se èdomanda interessante. Come attore sento ...La sperimentazione ad Ancona e Jesi, dove in tre mesi i PurifyGo ripuliranno dalle polveri sottili 4,2 miliardi di litri d’aria, pari a quella contenuta ...Viaggiare durante la pandemia non solo è più raro (oltrechè proibito a meno di poche situazioni consentite): è diverso. Ogni cosa nota è cambiata. Procedure, odori e persino rumori. In aereo per tutta ...