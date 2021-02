Scelta storica in Germania, una donna guiderà la segreteria della Conferenza episcopale" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Germania una svolta storica all'insegna della parità di genere anche nella chiesa cattolica. Per la prima volta una donna sarà chiamata a guidare la segreteria della Conferenza episcopale tedesca. ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inuna svoltaall'insegnaparità di genere anche nella chiesa cattolica. Per la prima volta unasarà chiamata a guidare latedesca. ...

Ettore_Rosato : Decisione storica in #Virginia: è il 23esimo dei 50 Stati #USA ad abolire la pena di morte, uno di quelli che più l… - TodayEuropa : #Attualità Scelta storica in Germania, una donna guiderà la segreteria della Conferenza episcopale… - francornldi : RT @Ettore_Rosato: Decisione storica in #Virginia: è il 23esimo dei 50 Stati #USA ad abolire la pena di morte, uno di quelli che più l’ha u… - BuglianoViva : RT @Ettore_Rosato: Decisione storica in #Virginia: è il 23esimo dei 50 Stati #USA ad abolire la pena di morte, uno di quelli che più l’ha u… - falconiofr : RT @Ettore_Rosato: Decisione storica in #Virginia: è il 23esimo dei 50 Stati #USA ad abolire la pena di morte, uno di quelli che più l’ha u… -