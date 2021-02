Salto con gli sci femminile, Takanashi vince la qualificazione sul Normal Hill ai Mondiali di Oberstdorf. Top15 per le sorelle Malsiner (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sara Takanashi si conferma la grande favorita della vigilia e comincia nel migliore dei modi i Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci femminile, in corso di svolgimento ad Oberstdorf. La fuoriclasse giapponese ha vinto la qualificazione odierna sul Normal Hill bavarese e domani andrà a caccia del primo titolo iridato individuale della carriera, dopo aver raccolto la bellezza di 60 successi di tappa (e quattro sfere di cristallo) in Coppa del Mondo. Takanashi, reduce da tre successi nelle ultime quattro gare disputate in stagione, ha firmato il miglior punteggio della qualificazione mettendo in evidenza un ottimo feeling con il trampolino tedesco ed in generale uno stato di forma sensazionale. La 24enne nipponica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarasi conferma la grande favorita della vigilia e comincia nel migliore dei modi i Campionati2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento ad. La fuoriclasse giapponese ha vinto laodierna sulbavarese e domani andrà a caccia del primo titolo iridato individuale della carriera, dopo aver raccolto la bellezza di 60 successi di tappa (e quattro sfere di cristallo) in Coppa del Mondo., reduce da tre successi nelle ultime quattro gare disputate in stagione, ha firmato il miglior punteggio dellamettendo in evidenza un ottimo feeling con il trampolino tedesco ed in generale uno stato di forma sensazionale. La 24enne nipponica ...

chetempochefa : Complimenti a #LarissaIapichino che fa la storia: con un salto di 6,91 metri, eguaglia nel salto in lungo il record… - repubblica : Il salto da record di Larissa Iapichino: eguaglia mamma Fiona May - SkyRacingTeam : ?? «È un onore per me poter fare il salto di categoria con questi colori. Sarà una stagione indimenticabile perché…»… - iiris_sergii03 : Rosa bravissima, ti stimo solo per aver fatto quel salto sulle ginocchia con il ginocchio messo male?? #Amici20 - sportface2016 : Salto con gli sci, qualificazioni #Oberstdorf2021: #Takanashi chiude al primo posto -