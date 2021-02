Music System Italy | un’anteprima tra Giappone e Friuli Sabato 27 febbraio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Teatri chiusi e mondo dello spettacolo in trepidante attesa di un segnale di ripartenza. Eppure, quella vivacità artistica, da sempre cuore pulsante della cultura, non si è spenta, anzi, continua a battere più forte che mai. In patria, così come all’estero. Ne sa qualcosa, il progetto organizzato da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, che da tre anni a questa parte offre alta formazioneale abbinata alla promozione turistica del territorio friulano e a concerti nei vari centri del Fvg. Dopo la pausa invernale e in attesa di ospitare la nuova edizione estiva a Udine, si rinsalda, coninternazionale, il fil rouge che ormai collega a doppio nodo ilal, dove da anni ormai vive e lavora ...