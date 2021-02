Mondiali 2022, il ‘Guardian’: “In Qatar morti oltre 6.500 lavoratori” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’indiscrezione del ‘Guardian’ sui Mondiali 2022 in Qatar: “morti 6.500 lavoratori per costruire stadi infrastrutture”. DOHA (Qatar) – L’indiscrezione del Guardian sui Mondiali 2022, in programma in Qatar, rischia di provocare una nuova polemica internazionale. Secondo il tabloid britannico sono morti oltre 6.500 lavoratori migranti per costruire stadi e infrastrutture. Gli operai che hanno perso la vita provengono soprattutto da India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Paesi come Pakistan, Sri Lanka, Filippine e Kenya. Nessuna conferma da parte delle autorità locali. Nelle prossime settimane si effettueranno altri approfondimenti e non si esclude un intervento da ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’indiscrezione delsuiin: “6.500per costruire stadi infrastrutture”. DOHA () – L’indiscrezione del Guardian sui, in programma in, rischia di provocare una nuova polemica internazionale. Secondo il tabloid britannico sono6.500migranti per costruire stadi e infrastrutture. Gli operai che hanno perso la vita provengono soprattutto da India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Paesi come Pakistan, Sri Lanka, Filippine e Kenya. Nessuna conferma da parte delle autorità locali. Nelle prossime settimane si effettueranno altri approfondimenti e non si esclude un intervento da ...

