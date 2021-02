Massimo Galli shock a Cartabianca: “Il giovane che dice tanto non muoio sarà tra i primi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Massimo Galli adesso scaglia anche anatemi. Ospite a Cartabianca, l’esperto ha pronunciato frasi che più che constatazioni suonano forse un po’ come delle maledizioni. “Cosa devo fare, stare zitto?“, dice in collegamento con Bianca Berlinguer. “Il giovane che dice ‘tanto io non muoio’ sarà tra i primi a vedere tante limitazioni nella sua vita“. Poi continua: “Non si risolve il problema facendo grandi bicchierate con gli amici. La sensazione di libertà che si può avere è falsata rispetto alla realtà. Avevo maledettamente ragione”, aveva detto, sempre ieri, riguardo all’aumento dei contagi legati alla variante inglese del Covid. Non che l’infettivologo non abbia ragione circa la gravità dell’attuale situazione, ma, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)adesso scaglia anche anatemi. Ospite a, l’esperto ha pronunciato frasi che più che constatazioni suonano forse un po’ come delle maledizioni. “Cosa devo fare, stare zitto?“,in collegamento con Bianca Berlinguer. “Ilcheio nontra ia vedere tante limitazioni nella sua vita“. Poi continua: “Non si risolve il problema facendo grandi bicchierate con gli amici. La sensazione di libertà che si può avere è falsata rispetto alla realtà. Avevo maledettamente ragione”, aveva detto, sempre ieri, riguardo all’aumento dei contagi legati alla variante inglese del Covid. Non che l’infettivologo non abbia ragione circa la gravità dell’attuale situazione, ma, ...

