Man in the Dark: il "segreto" del film è negli occhi dei protagonisti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il "segreto" dell'autenticità di molte sequenze buie di Man in the Dark, almeno secondo Stephen Lang, sta negli occhi dei protagonisti. La spettacolare autenticità delle scene nell'oscurità che protagonisti di Man in the Dark sono riusciti a donare al film attraverso le loro incredibili performance, in realtà, può è essere spiegata grazie ad un "segreto" rivelato durante un'intervista da Stephen Lang. Lang, che nel film interpreta il ruolo del protagonista, Norman Nordstrom, durante il tour promozionale del film ha dichiarato di aver indossato lenti a contatto che limitavano notevolmente le sue capacità visive, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione, durante l'intera durata delle riprese. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il "" dell'autenticità di molte sequenze buie di Man in the, almeno secondo Stephen Lang, stadei. La spettacolare autenticità delle scene nell'oscurità chedi Man in thesono riusciti a donare alattraverso le loro incredibili performance, in realtà, può è essere spiegata grazie ad un "" rivelato durante un'intervista da Stephen Lang. Lang, che nelinterpreta il ruolo del protagonista, Norman Nordstrom, durante il tour promozionale delha dichiarato di aver indossato lenti a contatto che limitavano notevolmente le sue capacità visive, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione, durante l'intera durata delle riprese. ...

MerriamWebster : ?? Sing us a song, you're the... cembal di piano e forte detto volgarmente di martelletti man? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Man in the Dark: il 'segreto' del film è negli occhi dei protagonisti - imstanca : sto guardando the amazing spider man 2 ma ho appena realizzato che devo vedermi gwen morire e peter cercare di salv… - soindecisa : @allineedistrash Holding the man carino, suite francese ni, CHIAMAMI COL TUO NOME (!!!), Il sole a mezzanotte bho c… - teruhaza : NOT YOU TAGGING THE ENG VOICE ACTOR JAJAJAJJDSKDJKSDHKSHDJS LEAVE THAT MAN ALONE ?????? -