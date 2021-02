LIVE – Sinner-Bedene 6-3, 2-6, 3-4 Atp Montpellier 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner e Aljaz Bedene, valida per il primo turno dell’Atp di Montpellier 2021. Il talentuoso azzurro torna in campo dopo la parentesi australiana, che l’ha visto conquistare il suo secondo titolo in carriera prima di uscire all’esordio agli Australian Open. Al suo debutto nell’evento francese sfiderà Aljaz Bedene, sconfitto proprio in quel di Melbourne meno di tre settimane fa. Sportface.it vi accompagnerà mediante una DIRETTA scritta, aggiornata in tempo reale, nel corso della giornata di mercoledì 24 febbraio. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sinner-Bedene 6-3, 2-6, 3-4 TERZO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Aljaz, valida per il primo turno dell’Atp di. Il talentuoso azzurro torna in campo dopo la parentesi australiana, che l’ha visto conquistare il suo secondo titolo in carriera prima di uscire all’esordio agli Australian Open. Al suo debutto nell’evento francese sfiderà Aljaz, sconfitto proprio in quel di Melbourne meno di tre settimane fa. Sportface.it vi accompagnerà mediante unascritta, aggiornata in tempo reale, nel corso della giornata di mercoledì 24 febbraio. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI AGGIORNA LA6-3, 2-6, 3-4 TERZO ...

