Le Ferrovie che verranno, lo racconta FS News (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Come cambierà l’Alta Velocità superata l’emergenza Covid? Il Gruppo FS, guidato da Gianfranco Battisti, si è già proiettato nel futuro e sta studiando una serie di ipotesi per adeguare l’offerta al nuovo scenario che si presenterà superata questa fase. FS News – il giornale online di Gruppo – racconta come l’emergenza sanitaria abbia impresso una forte accelerazione al passaggio digitale del mondo del lavoro. Le aziende hanno aumentato il ricorso allo smart working e all’utilizzo delle piattaforme digitali per le riunioni. Una svolta epocale che porterà ad un radicale mutamento negli spostamenti. Il Gruppo FS – che ha già avuto il merito di essere stato uno dei pionieri nel mondo per lo sviluppo dell’Alta Velocità – è già al lavoro per intercettare i nuovi bisogni ed offrire risposte adeguate alla nuova domanda di servizi. Le Frecce non ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Come cambierà l’Alta Velocità superata l’emergenza Covid? Il Gruppo FS, guidato da Gianfranco Battisti, si è già proiettato nel futuro e sta studiando una serie di ipotesi per adeguare l’offerta al nuovo scenario che si presenterà superata questa fase. FS– il giornale online di Gruppo –come l’emergenza sanitaria abbia impresso una forte accelerazione al passaggio digitale del mondo del lavoro. Le aziende hanno aumentato il ricorso allo smart working e all’utilizzo delle piattaforme digitali per le riunioni. Una svolta epocale che porterà ad un radicale mutamento negli spostamenti. Il Gruppo FS – che ha già avuto il merito di essere stato uno dei pionieri nel mondo per lo sviluppo dell’Alta Velocità – è già al lavoro per intercettare i nuovi bisogni ed offrire risposte adeguate alla nuova domanda di servizi. Le Frecce non ...

AlfLaMamma : RT @DataroomCorsera: Cosa manca per l'avvio delle opere pubbliche urgenti? Serve l’accordo sul tracciato tra le Regioni, e alcune di queste… - DaniSalvestroni : RT @DataroomCorsera: Cosa manca per l'avvio delle opere pubbliche urgenti? Serve l’accordo sul tracciato tra le Regioni, e alcune di queste… - NOstress100 : RT @DataroomCorsera: Cosa manca per l'avvio delle opere pubbliche urgenti? Serve l’accordo sul tracciato tra le Regioni, e alcune di queste… - TeoloMassimo : RT @DataroomCorsera: Cosa manca per l'avvio delle opere pubbliche urgenti? Serve l’accordo sul tracciato tra le Regioni, e alcune di queste… - sergimagugliani : RT @DataroomCorsera: Cosa manca per l'avvio delle opere pubbliche urgenti? Serve l’accordo sul tracciato tra le Regioni, e alcune di queste… -