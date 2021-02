Lazio, la Procura apre un’inchiesta su Inzaghi: bestemmia nel match con la Sampdoria (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Procura della FIGC ha aperto un’inchiesta in merito a una possibile bestemmia di Inzaghi nella partita contro la Sampdoria Simone Inzaghi è finito sotto inchiesta. Il tecnico della Lazio, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe pronunciato un’espressione blasfema durante il secondo tempo del match tra Lazio e Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Secondo la Rosea, la Procura FICG avrebbe già aperto un fascicolo di inchiesta e notificato all’allenatore biancoceleste la chiusura dell’indagine. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladella FIGC ha apertoin merito a una possibiledinella partita contro laSimoneè finito sotto inchiesta. Il tecnico della, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe pronunciato un’espressione blasfema durante il secondo tempo deltra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Secondo la Rosea, laFICG avrebbe già aperto un fascicolo di inchiesta e notificato all’allenatore biancoceleste la chiusura dell’indagine. Leggi su Calcionews24.com

