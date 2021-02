Laura Boldrini | dopo le minacce arriva la condanna | i dettagli

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)una notizia molto incoraggiante, una piccola vittoria per. E’ stata proprio la deputata a dare la notizia tramite Facebook. Il fenomeno dell’odio online è uno dei temi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

L'annuncio della deputata Pd: "L'odio on line va denunciato" Condannato a 6 mesi di reclusione e al risarcimento per aver minacciato su Facebook la deputata Pd. A darne notizia è stata la stessaattraverso i social: "Oggi è arrivata la sentenza", ha scritto, per l'uomo che " aveva scritto su Facebook: 'Per lasempre più ...Aveva scritto su Facebook: "per laserve più piombo delle p38", scrive l'onorevoleex presidente della Camera dei deputati, commentando la sentenza che condanna un violento ...Arriva una notizia molto incoraggiante, una piccola vittoria per Laura Boldrini. E' stata proprio la deputata a dare la notizia tramite Facebook ...La lettera aperta di 69 donne protagoniste del mondo unversitario. Fra le promotrici le profesoresse Catelani, Feroni e Groppi ...