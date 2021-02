L’amore strappato | cosa è successo nella seconda puntata | il riassunto

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)deandata in onda mercoledì 17 febbraio 2021 su Canale 5? La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi racconta una storia vera (un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia).mentre Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ...