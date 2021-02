La vocazione umanitaria dell' ambasciatore Attanasio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 22 febbraio tutti noi italiani siamo rimasti attoniti davanti alla notiziaa morteitaliano Lucache ha perso la vita, nella Repubblica Democratica del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. Mentre le dinamiche e i retroscena del drammatico attentato non sono ancora del tutto chiari e molti sono i nodi da sciogliere per tentare di rendere giustizia alle famigliee tre vittime, è palese la perdita di “operatori del bene” impegnati in prima linea. L’, che ho avuto il piacere di conoscere durante la precedente missione in Marocco, ha speso la propria vita al servizio’Italia rappresentando gli italiani nel mondo, andando ...