Governo, via libera alla nomina di 39 tra sottosegretari e viceministri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri alla nomina dei 39 tra sottosegretari e viceministri. Questa la lista completa. Sarà successivamente designato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e Coesione territoriale); Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e Transizione digitale); Vincenzo Amendola (Affari europei); Giuseppe Moles (Informazione ed Editoria); Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica). Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni – viceministro; Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova. Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto e Carlo Sibilia. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Viadal Consiglio dei ministridei 39 tra. Questa la lista completa. Sarà successivamente designato ilPresidenza del Consiglio con delega allo Sport. Presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (Sud e Coesione territoriale); Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e Transizione digitale); Vincenzo Amendola (Affari europei); Giuseppe Moles (Informazione ed Editoria); Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica). Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni – viceministro; Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova. Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto e Carlo Sibilia. ...

