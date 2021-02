Governo | Int a Bonetti e Dadone | siamo pronti a confronto e a collaborazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) é come sempre pronto a collaborare e a confrontarsi non solo sulle politiche fiscali, ma anche su altri aspetti importantissimi della nostra vita sociale come la parità di genere e l'attenzione per i giovani. E' con questo spirito che Veronica Rauso, coordinatrice della commissione Int per le pari opportunità ed Alessandro Della Marra, coordinatore dei giovani tributaristi Int, hanno scritto rispettivamente alle ministre Elena(pari opportunità) e Fabiana(politiche giovanili). L'auspicio di Rauso e Della Marra è che le problematiche relative alle pari opportunità ed ai giovani, passino dall'essere argomenti di convegni e dibattiti ad essere precisi impegni nell'agenda die le parole del Presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi su tali ...