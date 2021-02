Governo Draghi, si sblocca la partita dei sottosegretari: per l’Istruzione Ascani, Sasso e Floridia? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si sblocca la partita dei sottosegretari dopo giorni di trattativa tra i vari partiti politici che compongono la maggioranza. Saranno 34: 11 del M5S, 7 della Lega, 6 del PD, 6 di FI, 2 di IV, 1 di LEU, 1 del Misto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siladeidopo giorni di trattativa tra i vari partiti politici che compongono la maggioranza. Saranno 34: 11 del M5S, 7 della Lega, 6 del PD, 6 di FI, 2 di IV, 1 di LEU, 1 del Misto. L'articolo .

Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - DSantanche : Il governo #Draghi vuole bloccare (di nuovo) gli spostamenti. Noi chiediamo invece di riaprire IN SICUREZZA tutte l… - miia_2018 : RT @byoblu: Francesco Giavazzi è un uomo della Bocconi, nonché regista proprio insieme a Draghi della stagione delle privatizzazioni degli… - mecca_salvatore : RT @fattoquotidiano: Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spostat… -