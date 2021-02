Genoa, Goldaniga racconta: «Inizio difficile a causa del Covid» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Edoardo Goldaniga ha parlato della sua esperienza col Covid-19 e di quanto il virus abbia pesato sul Genoa Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, è stato il primo calciatore in Italia a essere sottoposto a tampone anti-Covid lo scorso anno. Il centrale si era recato Codogno, la prima città dove il virus esplose. E in una intervista a Calciomercato.com ha raccontato quei giorni. CODOGNO – «Andai a trovare la mia famiglia perché il 19 febbraio è l’anniversario della morte di mio papà e davvero non potevo immaginare che sarebbe successo tutto ciò. E’ stato un anno molto difficile e non solo per Codogno, che soprattutto all’Inizio è stata una delle zone più colpite. E’ stata dura per tutti. Anche ora che quel drammatico periodo è ormai ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Edoardoha parlato della sua esperienza col-19 e di quanto il virus abbia pesato sulEdoardo, difensore del, è stato il primo calciatore in Italia a essere sottoposto a tampone anti-lo scorso anno. Il centrale si era recato Codogno, la prima città dove il virus esplose. E in una intervista a Calciomercato.com hato quei giorni. CODOGNO – «Andai a trovare la mia famiglia perché il 19 febbraio è l’anniversario della morte di mio papà e davvero non potevo immaginare che sarebbe successo tutto ciò. E’ stato un anno moltoe non solo per Codogno, che soprattutto all’è stata una delle zone più colpite. E’ stata dura per tutti. Anche ora che quel drammatico periodo è ormai ...

