Frana tutto in questo Paese

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), in. Ve ne siete accorti? È friabile ogni cosa che si vede e si tocca. Non c’è stato neppure il tempo di assorbire un prematuro dolore arrivato dal Congo, che qui la terra pare scivolare sotto i piedi. Viene voglia di urlare, di capire su quale pietra poter edificare sicuri.persino la roccia su cui si riposa. Ti mette in ginocchio prima che tu possa provare a volare per metterti in salvo. Ma come fai, se sei già morto. Se sul “sepolcro” di Camogli s’appoggia la sciagura di un tempo infausto, in cui l’uomo non gode più della luce, incapace com’è di prevedere e rassicurare. È il tempo della scelleratezza che non conosce pudore. A quale Ulisse sordo rivolgeremo il canto delle sirene che in queste ore raccolgono il pianto delle anime tristi. I gabbiani lo avevano capito, ma ...