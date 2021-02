Dopo il servizio de Le Iene Enzo Lavolta va in Barriera di Milano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ andato a vedere dal vivo quei posti che ilandato in onda ieri sera su Lehanno ribattezzato “il triangolo del crack”.questa mattina è stato indi, tra corso Giulio Cesare e via Palermo. Il consigliere del Partito Democratico e candidato alle primarie ha ricordato come “ilde Lemostra una situazione di degrado di cui eravamo e siamo consapevoli” preferendo però alla linea dura della sicurezza a tutti i costi un approccio più ampio al problema: “La riqualificazione di quest’ area di Torino non si ottsolo militarizzandola ma con approfondite indagine catastali, con fondi europei per le periferie e di concerto con i cittadini e i commercianti di quella zona”. “Ho ...

