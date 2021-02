Detenzione e ricettazione di armi e spaccio | arrestato 20enne

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Polizia di Stato di Caserta, nella serata del 23 febbraio 2021, ha tratto in arresto C.F., classe 1991, in quanto resosi responsabile dei reati di illecitadicomune da sparo e diai fini didi sostanza stupefacente. Gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa nel transitare in via Roma a Teverola procedevano al controllo del veicolo condotto da C.F., il quale mostrava un evidente stato di insofferenza, tanto da insospettire gli agenti che procedevano ad una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del medesimo. Dalla perquisizione domiciliare eseguita a Lusciano, gli operatori rinvenivano un fucile, una pistola revolver, un panetto di hashish di 100 grammi, ...

